Обама призвал к ужесточению законов по оружию после убийства 13 человек в колледже

"Не должно быть такого, чтобы кто-то, кто хочет навредить людям, так легко мог получить оружие", — сказал Обама, выступая с обращением в Белом доме, передают РИА Новости.

По его словам, недостаточно лишь соболезнований в подобных случаях. "Наших молитв недостаточно. Этого недостаточно!", — сказал президент США, который говорил эмоционально и выглядел раздраженным.

"Мы — единственная страна в мире, где подобные массовые убийства происходят каждые несколько месяцев", — заявил Обама. "Это стало рутиной!" — воскликнул он.

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Президент США вновь раскритиковал конгресс за отсутствие желания принять хотя бы "скромные законы по регулированию того, как использовать оружие". "Конгресс мешает даже собирать данные, которые могут сократить количество смертей от огнестрельного оружия", — сказал Обама. "Это бессмысленно", — добавил он.

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Обама неоднократно призывал конгресс США принять законодательство об ограничении ношения оружия, которое гарантировано Конституцией США, однако все эти инициативы провалились в конгрессе.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция застрелила 20-летнего парня, который ранил более 20 и убил 13 людей. Накануне на одном из форумов предполагаемый убийца обсуждал свои планы.