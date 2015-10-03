Йемен отрицает разрыв дипотношений с Ираном
02:34, 03 октября 2015Мир
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Правительство Йемена опровергло сообщения о разрыве дипломатических отношений с Ираном.
Йемен отрицает разрыв дипотношений с Ираном / wikipedia.org/AnasALhajj.Photography
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"Кабинет министров пока не обсуждал вопрос о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Такого решения не принималось", – заявил официальный представитель правительства страны Раджех Бади.
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Как сообщал УНИАН ранее, на телевидение Йемена заявили о приостановлении дипломатических отношений с Ираном.
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