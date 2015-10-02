Йемен приостановил дипотношения с Ираном

Правительство Йемена приостановило дипломатические отношения с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на телевидение страны.

Предположительно, это решение принято в свете поддержки Тегераном шиитских повстанцев-хуситов, передает Газета.ру. Читайте такжеВ авиаударах в Йемене погибли 65 мирных жителей - BBC Коалиция под руководством Саудовской Аравии, поддерживающей официальные власти Йемена, ведет военную операцию против хуситов в Йемене. Ранее коалиция задержала иранский корабль с оружием, направлявшийся в Йемен.

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