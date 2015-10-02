Йемен приостановил дипотношения с Ираном
15:45, 02 октября 2015Мир
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Правительство Йемена приостановило дипломатические отношения с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на телевидение страны.
REUTERS
Предположительно, это решение принято в свете поддержки Тегераном шиитских повстанцев-хуситов, передает Газета.ру.
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Коалиция под руководством Саудовской Аравии, поддерживающей официальные власти Йемена, ведет военную операцию против хуситов в Йемене.
Ранее коалиция задержала иранский корабль с оружием, направлявшийся в Йемен.
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