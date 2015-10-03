Следствие: убийца 10 людей в американском колледже купил все оружие легально
Следователи в США нашли по меньшей мере 13 единиц огнестрельного оружия в собственности мужчины, открывшего стрельбу на территории колледжа в штате Орегон.
По сообщению властей, все оружие было приобретено легально, передает Русская служба Би-Би-Си.
Шесть единиц оружия были найдены на теле мужчины, убитого в перестрелке с полицией, еще семь обнаружены у него дома,
Сенатор от Орегона Рон Вайден в пятницу вслед за Бараком Обамой призвал принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
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Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате стрельбы на территории колледжа Umpqua в Орегоне составляет 10 человек, еще семеро получили ранения. Сам нападавший был убит.
Ранее президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором призвал ужесточить законы, касающиеся продажи и ношения оружия.
"Мы не единственная страна на Земле, где есть люди с психическими заболеваниями или желающие причинить вред другим. Но мы - единственная из передовых стран на Земле, где такие массовые расстрелы происходят каждые несколько месяцев", - сказал президент.