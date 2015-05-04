СМИ: коалиция арабских стран ввела "ограниченный контингент" в Йемен

Если информация подтвердится, то это будет первый случай ввода войск коалиции в Йемен, сообщает DW.DE со ссылкой на информагентство AFP.

Читайте такжеАрабская коалиция объявила о завершении военной операции в ЙеменеСпикер коалиции возразил введению сил, отказавшись комментировать "текущие операции". Однако правительство Йемена и силы боевиков сообщили о нескольких десятках солдат, которые высадились в южном городе. "Ограниченный контингент коалиционных сил вошел в Аден, дополнительные силы уже на пути" к портовому городу, рассказал агентству AFP член правительства Йемена на условиях анонимности.

Как сообщал УНИАН, в марте войска коалиции начали наносить воздушные удары по позициям шиитских боевиков-хуситов, после того, как те захватили контроль над большей частью страны. По меньшей мере 1200 человек были убиты в Йеменес конца марта и еще несколько тысяч ранены.