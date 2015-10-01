Военные США и России провели первые переговоры по Сирии

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Росбалт.

"Главная цель этих дискуссий заключалась в том, чтобы определить, каким образом США и Россия смогут избежать конфликтов и ненужных опасных ситуаций" при проведении военных операций в Сирии, отметил представитель Белого дома.

"Это были первые переговоры. И я думаю, что будет целая серия таких контактов", — добавил Эрнест.

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По его словам, на переговорах стороны обсудили необходимость соблюдать международные правила в сфере безопасности, необходимость использовать каналы связи в соответствии с международными нормами.

"Безусловно, есть смысл проводить такие переговоры", — отметил Эрнест.

Эрнест также сообщил, что американская сторона во время состоявшихся в четверг переговоров с российскими военными подчеркнула необходимость сфокусироваться в Сирии именно на борьбе против ИГ.

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"Помощник главы Пентагона по международным вопросам безопасности Элисса Слоткин подчеркнула важность сфокусироваться именно на операциях по ослаблению и уничтожению ИГ", — сказал он.

В Минобороны России подтвердили факт переговоров.

"В центре внимания обсуждений были вопросы установления регулярного общения военных экспертов для предотвращения конфликта интересов в сирийском воздушном пространстве при проведении операций против "Исламского государства", — сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны.

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По его словам, разговор носил конструктивный и деловой характер. Стороны договорились продолжать диалог.

Ранее УНИАН сообщал, что госсекретарь США Джон Керри после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что военные США и России вскоре проведут консультации по Сирии с целью избежать случайного конфликта.