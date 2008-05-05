Брюссель ”серьезно обеспокоен” планами России относительно Грузии

Европейский Союз "серьезно обеспокоен" последними событиями, которые усилили напряженность между Грузией и Россией.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении председательствующей в ЕС Словении, передает «Новости-Грузия».

В заявлении отмечается, что Евросоюз, в частности, обеспокоен в связи с объявленными Россией планами разместить дополнительные силы миротворцев в непризнанной республике Абхазия, а также инцидентами с уничтожением грузинского беспилотного самолета-разведчика в воздушном пространстве Грузии 20 апреля.

"Евросоюз призывает все стороны воздержаться от любых шагов, которые могут усилить напряженность, и призывает стороны принять меры для восстановления доверия", говорится в заявлении ЕС.

В документе подчеркивается приверженность Евросоюза суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии, а также заявляется о поддержке международных усилий по мирному урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и готовности оказывать содействия этому процессу.

Как сообщал УНИАН, в непризнанную республику введен дополнительный контингент миротворцев. Минобороны России заявило, что необходимость увеличения личного состава КСПМ в пределах численности, определенной решением Совета глав государств СНГ от 22 августа 1994 года, продиктована развитием событий в зоне грузино-абхазского конфликта.

Грузия, уже неоднократно обвинявшая Россию в нарушении ее воздушного пространства, заявила, что ее беспилотник 20 апреля был сбит над Абхазией российским МиГ-29. ВВС России эти утверждения назвали "вымыслом". Абхазия со своей стороны заявила, что это ее ПВО уничтожили беспилотный самолет.