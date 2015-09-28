Путин прокомментировал возможность ограничения права вето в Совбезе ООН

Об этом он заявил во время выступления на 70-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТСН.

По его словам, не предполагалось, что в ООН будет царить единогласие, напротив - будет учитываться разнообразие мнений. А решения будут согласовываться в виде резолюций или не согласовываться.

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Путин подчеркнул, что обход этого порядка - нелегитимен, он расшатывает авторитет ООН.

"Любые действия в обход ООН противоречат международному праву", - сказал он, добавив, что попытки расшатать легитимность ООН крайне опасны.

Ранее на ГА ООН Дуда заявил, что Польша поддерживает предложение Франции относительно возможности ограничения права вето в Совбезе ООН, если речь идет о серьезных преступлениях.