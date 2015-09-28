Дуда заявил, что Польша выступает за ограничение права вето в Совбезе ООН

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генассаблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, постоянное членство в ООН требует соблюдения ее принципов.

Однако в последние годы применение права вето приводило к негативным последствиям, поэтому структура Совбеза должна быть пересмотрена.

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"Право вето приводило к тупику. Польша поддерживает предложение французской стороны относительно неприменения права вето, если речь идет о серьезных преступлениях, особенно о геноциде", - отметил Дуда.

"В ситуации, когда одно государство совершает агрессию, проводит политику с помощью танков, Польша чувствует свой долг отбросить факты, которые возникают из подобных поступков", - заявил президент Польши.

Ранее Франция предложила не использовать право вето в Совбезе ООН в случае необходимости пресечения массовых преступлений.