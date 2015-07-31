Осенью в Латвии начнут размещать тяжелое вооружение из США
Министр обороны США Эштон Картер в конце июня подтвердил, что США временно разместят в странах Центральной и Восточной Европы 250 единиц тяжелой военной техники.
Размещение тяжелого вооружения США в Латвии начнется осенью нынешнего года.
Об этом сказал командующий Национальными вооруженными силами Раймондс Граубе после своего визита в США, передает Delfi.
Ранее госсекретарь Министерства обороны Янис Сартс заявил, что американская техника может появиться в Латвии в конце года на военной базе в Адажи.
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Министр обороны США Эштон Картер в конце июня подтвердил, что США временно разместят в странах Центральной и Восточной Европы 250 единиц тяжелой военной техники: танки, боевые машины пехоты и самоходную артиллерию.
В рамках стратегического партнерства с США в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve американские военные размещены уже с апреля 2014 года.