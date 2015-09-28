Власти Польши могут выслать посла России

Разговор будет касаться неуместных слов и ложных оценок дипломата из России, передает Польское радио. Сергей Андреев три дня назад в интервью телеканалу TVN24 сказал, что "Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны". Кроме этого, Сергей Андреев также возложил полную вину за ухудшение отношений между Москвой и Варшавой на польскую власть.

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Высказывания дипломата вызвали возмущение в Польше. Польские политики остро комментировали слова российского дипломата. Представитель правительства Цезари Томчик отметил, что польское дипломатическое ведомство имеет очень четкие ответы в таких случаях – начиная от ноты протеста, заканчивая выдворением дипломата из страны.

Премьер Польши Эва Копач заявила, что дипломат такого уровня должен быть заинтересован в достижении согласия и дружеских отношений между странами. "Я могла бы ответить одним предложением, очень твердым, но даже дети в Польше знают, что ни Риббентроп, ни Молотов не были поляками", - добавила Эва Копач.

Министр иностранных дел Гжегож Схетына отметил, что высказывания Сергея Андреева вредят польско-российскимотношениям. "Нет и не будет польского согласия на одобрение таких слов. Мы всегда будем остро реагировать в этом вопросе", - подчеркнул польский министр.