В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, шествие началось в 14.00 мск в центре российской столицы от Славянской площади (станция метро «Китайгород») по Москворецкой набережной к Большому Москворецкому мосту, где был застрелен политик.

Маршрут акции огорожен металлическим забором. Вход к месту проведения акции осуществляется только после тщательного осмотра сотрудниками полиции.

Полицейские запрещают людям проходить с водой, в том числе в пластиковых бутылках, а также проносить стеклянные лампадки. Над маршрутом шествия ведет патрулирование полицейский вертолет.

Возглавляет траурный марш экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

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В начале колоны люди развернули гигантский баннер с портретом Немцова и надписью: «Герои не умирают! Эти пули - в каждого из нас». Сотни людей держат в руках портреты Немцова с аналогичными надписями.

Кроме того, люди несут флаги движения «Солидарность» и партии РПР-Парнас, основателем которых был Немцов. На многочисленных российских флагах повязаны черные траурные ленты. Небольшие флаги РФ также с черными повязками организаторы раздают всем желающим перед рамками металлодетекторов.

Кроме того, на акции можно увидеть плакаты с надписями: «Я не боюсь», «Нет слов», «Борись», «Борис убит, Надежда умирает», «Я - Борис».

У многих людей на одежду прикреплены, кроме лент цветов российского триколора, также белые ленты как символ российского протеста и значки «Нет войне». Многие несут в руках цветы.

На акцию памяти Немцова также вышли люди, которые поддерживают украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

Как сообщалось ранее, лозунгом шествия памяти Немцова в Москве будет "Герои не умирают!".

"Лозунг этого марша будет понятен каждому украинцу, его смысл заключается в том, что герои не умирают. Немцов прожил очень достойную жизнь и погиб как герой, он стал символом тех идеалов, за которые боролся всю свою жизнь", - заявил соорганизатор марша "Весна" Илья Яшин.