Фигурант по делу Немцова отказался от сделки со следствием

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе допроса, Бахаев сообщил, что в телефонном разговоре, состоявшемся 2 марта между ним и фигурантом дела Шадидом Губашевым, речь шла только о задержке арендной платы за дом, которую они вносили на паях.

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Губашев остается единственным, формально признавшимся в рамках расследования. Он признал, что его старший брат Анзор вместе с дальним родственником Зауром Дадаевым постоянно ругали Бориса Немцова за различные высказывания, которые носили антироссийский и антимусульманский характер, а также, что они рассказали ему о преступлении спустя четыре часа после его совершения.

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Основные же фигуранты дела отказались от признаний, которые дали первоначально, заявив, что дали их под давлением, несмотря на то, что сотрудниками Следственного комитета подобного давления не выявили.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.