Генсек НАТО обещает съесть свой галстук

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР пообещал съесть свой галстук, если Россия сможет доказать, что в уничтожении грузинского беспилотного самолета над Абхазией принимал участие принадлежащий Альянсу МиГ-29, передает агентство France Presse.

Как рассказал пресс-секретарь НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, на существование такой версии намекал российский представитель при НАТО Дмитрий РОГОЗИН в ходе переговоров с Я.СХЕФФЕРОМ во вторник.

По словам Дж.АППАТУРАЯ, российские власти постоянно корректируют свое видение событий 20 апреля, так как сначала они вовсе отрицали уничтожение грузинского дрона, а затем поддержали заявление ВВС Абхазии, взявших ответственность за сбитый беспилотник на себя. "С нетерпением жду, когда в свежей газете прочитаю последнюю версию этой истории", - добавил пресс-секретарь, напомнив, что Альянс призвал всесторонне расследовать обстоятельства инцидента.

"Если окажется, что принадлежащий НАТО МиГ-29 волшебным образом появился над Абхазией и сбил грузинский дрон, Генеральный секретарь сказал, что съест свой галстук", - сообщил представитель НАТО. Однако опасности того, что в ближайшем будущем Я.СХЕФФЕР заработает несварение желудка, пока нет, подчеркнул Дж.АППАТУРАЙ.

Касаясь обострения российско-грузинских отношений в последние недели, пресс-секретарь НАТО призвал Россию не создавать угрозы территориальной целостности Грузии, передает Лента.ру. "Союзники единодушны в поддержке территориальной целостности Грузии и не признают шагов, которые подрывают ее суверенитет", - заключил Дж.АППАТУРАЙ.