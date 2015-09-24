Премьер Дании: ЕС не стоит посылать сигнал о том, что его двери открыты для всех желающих

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает ТАСС.

"Если Европа будет посылать миру сигнал о том, что ее двери открыты для всех, кто хочет приехать, то иммиграционное давление на ее границы будет существенно больше, чем в том случае, если сигнал окажется иным, - цитирует главу правительства датское информационное агентство Ритсаус бюро. - Я не утверждаю, что сигнал должен быть негативным, мы просто должны существенно увеличить объемы помощи нуждающимся в ней регионам, откуда продолжают прибывать люди".

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По словам Расмуссена, именно поэтому в ближайшие два года Дания выделит 750 млн крон (почти $115 млн по текущему курсу) на борьбу с миграционным кризисом, причем две трети этой суммы пойдут на укрепление европейских границ и создание регистрационных центров для беженцев.

"Чем больше мы сможем предложить странам, соседствующим с регионами, где сложилась критическая ситуация, чем сильнее мы сможем подтолкнуть государства Африки к заключению соглашений о возврате нелегальных мигрантов, тем менее привлекательной будет Европа, - подчеркнул датский премьер.- И, я бы даже сказал, что тем меньше понадобится колючей проволоки для защиты европейских границ".

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Расмуссен добавил, что закрытие границ внутри Шенгенской зоны окажет разрушительное влияние на экономику ЕС. "Внутренний рынок ЕС сделал все наши страны богаче, существовавшие барьеры не стоит возводить заново", - подчеркнул он.