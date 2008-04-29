Парламент Грузии: Россия готовится к военной интервенции

Решение России об увеличении российского миротворческого контингента в зоне грузино-абхазского конфликта говорит о том, что РФ готовится к военной интервенции в Грузии. Такое мнение журналистам высказал председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе. "Россия готовится к военной интервенции в Грузии, и очень важно, чтобы международное сообщество точно оценило это", - сказал он.

По информации депутата, международное сообщество сегодня же получит от Грузии детальную информацию для адекватного реагирования. "Нам уже хорошо известна тактика российской политики последнего времени, когда сначала делаются заявления на уровне депутатов, затем это перемещается на уровень исполнительной власти и реально осуществляется", - сообщил Г.Таргамадзе.

Совет национальной безопасности Грузии обсуждает решение России ввести в зону грузино-абхазского конфликта дополнительный контингент российских миротворцев.

Как сообщалось ранее, сегодня Министерство обороны России сделало заявление, в котором подчеркивалось, что "наращивание грузинской стороной группировки войск в непосредственной близости от конфликтных зон, угрозы применения военной силы, участившиеся в последнее время провокации со стороны грузинских властей препятствуют выполнению российскими военнослужащими миротворческих задач, вынуждают миротворцев решать несвойственные функции, вводить дополнительные посты для обеспечения собственной безопасности и поддержания мира в районах проведения миротворческих операций".

"Подобное развитие событий вызвало необходимость вынужденного увеличения в зонах конфликтов миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации в пределах численности, определенной ранее достигнутыми международными договоренностями в рамках решений Совета глав государств-участников СНГ", - сообщило Минобороны.