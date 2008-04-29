Литва заблокировала переговоры между Россией и Евросоюзом

Литва заблокировала начало переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового двустороннего соглашения. Об этом заявил министр иностранных и иммиграционных дел Люксембурга Жан АССЕЛЬБОРН.

Его литовский коллега Петрас ВАЙТЕКУНАС пояснил, что его страна выступает против начала таких переговоров до урегулирования ситуации с энергетической и внешней политикой России.

Литовские власти настаивают, чтобы в ходе переговоров России и Евросоюза были учтены ее требования о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и выплате компенсации лицам, депортированным советскими властями из прибалтийских республик.

Собравшиеся в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС должны были выработать единую позицию в отношении начала переговоров с России. Ранее имевшая возражения Польша сняла свои претензии несколько дней назад. Литва остается единственным членом Евросоюза, выдвигающим особы условия для согласования уже отредактированного проекта договора.

На 26-27 июня 2008 года в Ханты-Мансийске запланировано проведение саммита Россия-ЕС, на которых могли бы официально начаться переговоры о стратегическом партнерстве. Поскольку вето на соглашение может наложить любой из членов Евросоюза, то остальные страны намерены попытаться убедить Литву смягчить свою позицию.

Лента.ру