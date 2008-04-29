Лукашенко берет ”профессиональных оппозиционеров” под налоговый колпак

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает необходимым усилить налоговый контроль за доходами оппозиционеров.

Такое поручение глава государства дал сегодня председателю Комитета госконтроля Зенону ЛОМАТЮ после того, как проблема теневых доходов таких лиц была озвучена сенатором Николаем ЧЕРГИНЦОМ во время совместного заседания обеих палат белорусского парламента, передает Белорусское телеграфное агентство.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, в стране сформировалась целая прослойка людей, которых он назвал «профессиональными оппозиционерами», и которые, по мнению Президента, живут за счет средств иностранного происхождения.

"Посмотрите внимательнее, за счет чего живут эти люди", - сказал Президент, обращаясь к З.ЛОМАТЮ.