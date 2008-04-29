Российский коллега Тимошенко целится на кресло ”главного по Газпрому”

Премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ не исключает, что будет избран членом правления "Газпрома" и займет место председателя совета директоров компании.

"Да, моя кандидатура внесена в списки членов правления", - заявил он во вторник журналистам в Гааге, сообщает РИА «Новости».

"Выборы будут где-то в июне. Если выборы пройдут нормально, может быть такой случай, что я займу место председателя совета директоров", - сказал он