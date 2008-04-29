Лукашенко может поступиться частью власти, но не сейчас

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не исключает перспективы передачи части полномочий президента другим органам власти.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы членов Национального собрания, передает белорусское телеграфное агентство.

"Может быть, и скорее всего, когда-нибудь в будущем мы к этому и придем, - сказал А.ЛУКАШЕНКО. - Определенные функции президента, возможно, будут переданы другим структурам из законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти".

"Это нормальный процесс", - добавил глава Беларуси.