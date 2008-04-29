В США от мощных ураганов пострадали более 200 человек

Более 200 человек пострадали в результате мощных ураганов, пронесшихся по центральной и юго-восточной части штата Вирджиния США.

Как передает ИТАР-ТАСС, погибших нет.

По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям штата Вирджиния Боба СПИЛДЕННЕРА, наибольшее число людей - по меньшей мере 200 человек - пострадали в городе Саффолк. Еще 18 раненых - из городка Колониал Хайтс.