Во Франции выпустили путеводитель для мигрантов

Тираж составил 4 тыс. экземпляров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local. Небольшая книга, которая называется Hello!, включает в себя 85 страниц и состоит исключительно из иллюстраций. На них, например, объясняется, как выглядят мечети и церкви, как пользоваться банкоматами или что делать в ситуациях, когда требуется помощь врача.

Читайте такжеФранция готова принять 24 тысячи беженцев

Инициатором выпуска путеводителя стал основатель Guides de Routard, Филипп Глогуэн. Он отметил, что идея пришла к нему после того, как он столкнулся с бездействием властей в вопросе мигрантов.

Отмечается, что часть тиража распространит FNARS - организация, которая оказывает помощь мигрантам в центрах временного содержания во всей Франции.

В конце августа сообщалось, что во французском Кале возведут лагерь, рассчитанный на 1500 мигрантов. Строительство комплекса должно начаться в 2016 году. В новом лагере будет 120 тентов, каждый из которых сможет принять до 12 человек.