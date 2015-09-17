В Евросоюзе создадут единую пограничную систему

До конца года Еврокомиссия планирует представить предложения по созданию единой европейской системы пограничной охраны, заявил еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью газете Die Welt, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Целью создания новой системы является обеспечение охраны внешних границ Евросоюза мультинациональными пограничными силами.

Димитрис Аврамопулос также отметил, что усиление охраны внешних границ "никоим образом не означает, что с ЕС хотят сделать крепость". "Цель - охрана внешних границ ЕС мультинациональными группами пограничников на постах. Таким образом, будут выполняться общие европейские задачи", - пояснил еврокомиссар. Он также добавил, что "финансово и кадрово существенно усилится пограничный орган ЕС Frontex". По словам Димитриса Аврамопулоса, вскоре на границы должны быть направлены так называемые группы быстрого реагирования.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что на следующей встрече глав МВД стран ЕС во вторник "может произойти прорыв и достигнуто согласие относительно распределения беженцевпо странам Европы". Димитрис Аврамопулос, однако, исключил возможность любого давления на те страны, которые заняли негативную позицию относительно введения в ЕС квот по распределению мигрантов.