В США отслужили молебен за снижение цен на бензин.

Как сообщают «Подробности», молебен в Сан-Франциско провел директор церковного хора из Вашингтона Рокки ТВАЙМАН.

В частности, молебен был проведен в знак протеста против высоких цен на бензин на одной из заправочных станций "Шеврон".

Р.ТВАЙМАН призывает прихожан молить Бога о вмешательстве в те дела, где, по его словам, потерпели неудачу политики. Кроме того, он утверждает, что люди, которые молятся о снижении цен на бензин, должны больше ходить пешком и договариваться о совместной эксплуатации автомобилей.

В настоящее время стоимость литра бензина в Сан-Франциско превышает 4 доллара.