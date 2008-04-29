Сенат США призвал одобрить заявку Украины о присоединении к ПДЧ

Сенат США на заседании в понедельник утвердил резолюцию, в которой заявил о своей "решительной поддержке" принятой на саммите НАТО декларации о том, что Украина и Грузия будут приняты в члены Североатлантического альянса.

При этом сенаторы призвали министров иностранных дел стран НАТО одобрить на встрече в декабре 2008 года заявку Украины и Грузии о присоединении к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), передают «Подробности».

"Сенат США призывает министров иностранных дел стран-членов НАТО на их встрече в декабре 2008 года рассмотреть положительно заявки правительств Украины и Грузии о присоединении к ПДЧ", - говорится в тексте резолюции.

Соавторами документа выступили восемь американских сенаторов, в том числе все трое кандидатов в Президенты США - демократы Барак ОБАМА и Хиллари КЛИНТОН, а также республиканец Джон МАККЕЙН.

Резолюция под официальным названием "О выражении решительной поддержки со стороны сената США декларации саммита НАТО в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса" принята обычным голосованием без электронного подсчета голосов. В ней сенат также "подтвердил поддержку будущему расширению НАТО и включению в него демократических правительств, которые могут и хотят нести обязанности по членству (в альянсе)".