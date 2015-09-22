Договариваясь с Западом по Сирии, РФ пытается загасить конфликт с Европой и США из-за Украины - эксперт

Об этом пишет российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр для Новой газеты.

По его словам, Москва пытается всеми силами создать видимость подготовки массированной наступательной войсковой операции в Сирии, которая должна повернуть вспять неудачный для режима президента Башара Асада и его шиитских союзников ход гражданской войны.

Эксперт не исключает, что некоторые из многочисленных утечек, о российских военных и технике в Сирии, были специально организованы или спонсированы. "Как часть информационного обеспечения стратегической диверсии, которая должна спасти давнего сирийского союзника РФ и одновременно снизить общий уровень противостояния с Западом", - говорится в сообщении.

Фельгенгауэр пишет, что "новости о возможном разворачивании российской группировки в Сирии вызвали резкие разногласия в американской администрации, и пока побеждает точка зрения Керри, поддержанная Обамой: с российской стороной надо неотложно договариваться".

Читайте такжеРФ разместила в Сирии военных из-за потери влияния на эту страну, как это было с Украиной - Белый Дом

Отмечается, что американская политика в регионе, очевидно, в тупике, а в США недовольны нерешительностью и непродуманностью стратегии Обамы.

В свою очередь, российский президент выступил с предложением создать «широкую коалицию», которая после разрешения СБ ООН сможет применять силу против ИГ в Сирии и Ираке. "При этом, создание подобной коалиции позволит России надеяться загасить конфликт с США и Западом из-за Украины, что подразумевает отмену санкций", - отмечает эксперт.

"Похоже, предлагается некое новое соглашение будущего устройства «Евроатлантики», вроде новой "Ялты" (Ялта 2.0). Подобное соглашение в той или иной форме, которое установит четкие правила межгосударственного поведения, с обозначенными и гарантированными сферами интересов, — давняя кремлевская мечта, которая сегодня кажется достижимой, благодаря ИГ, из-за тысяч сирийских беженцев в Европе, которые могут превратиться в миллионы, если очаг конфликта на Ближнем Востоке будет разрастаться", - написал Фельгенгауэр.

Однако, по его словам, "чтобы спасти режим Асада, надо не 6 самолетов и 500—1000 дополнительных военнослужащих, а 100 000 и тысячи единиц техники, с сотнями самолетов и вертолетов".

Фельгенгауэр отмечает, что так называемая "Ялта 2.0" "вряд ли вообще будет иметь место, а в Сирии сравнительно маленький российский контингент окажется как на раскаленной сковородке: и потери обидные будут, и режим Асада спасти не выйдет".

Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии повстанцы пообещали Российской Федерации устроить «новый Афганистан». В частности, в рядах вооруженных групп, противостоящих официальному Дамаску, сообщили, что Россия "рискует получить посылаемых сюда солдат обратно уже в гробах".