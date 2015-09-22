Договариваясь с Западом по Сирии, РФ пытается загасить конфликт с Европой и США из-за Украины - эксперт
Запад может принять военную помощь России в борьбе с терроризмом, но это вряд ли спасет режим Асада, и тем более не определит новые правила мирового порядка.
Об этом пишет российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр для Новой газеты.
По его словам, Москва пытается всеми силами создать видимость подготовки массированной наступательной войсковой операции в Сирии, которая должна повернуть вспять неудачный для режима президента Башара Асада и его шиитских союзников ход гражданской войны.
Эксперт не исключает, что некоторые из многочисленных утечек, о российских военных и технике в Сирии, были специально организованы или спонсированы. "Как часть информационного обеспечения стратегической диверсии, которая должна спасти давнего сирийского союзника РФ и одновременно снизить общий уровень противостояния с Западом", - говорится в сообщении.
Фельгенгауэр пишет, что "новости о возможном разворачивании российской группировки в Сирии вызвали резкие разногласия в американской администрации, и пока побеждает точка зрения Керри, поддержанная Обамой: с российской стороной надо неотложно договариваться".
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Отмечается, что американская политика в регионе, очевидно, в тупике, а в США недовольны нерешительностью и непродуманностью стратегии Обамы.
В свою очередь, российский президент выступил с предложением создать «широкую коалицию», которая после разрешения СБ ООН сможет применять силу против ИГ в Сирии и Ираке. "При этом, создание подобной коалиции позволит России надеяться загасить конфликт с США и Западом из-за Украины, что подразумевает отмену санкций", - отмечает эксперт.
"Похоже, предлагается некое новое соглашение будущего устройства «Евроатлантики», вроде новой "Ялты" (Ялта 2.0). Подобное соглашение в той или иной форме, которое установит четкие правила межгосударственного поведения, с обозначенными и гарантированными сферами интересов, — давняя кремлевская мечта, которая сегодня кажется достижимой, благодаря ИГ, из-за тысяч сирийских беженцев в Европе, которые могут превратиться в миллионы, если очаг конфликта на Ближнем Востоке будет разрастаться", - написал Фельгенгауэр.
Однако, по его словам, "чтобы спасти режим Асада, надо не 6 самолетов и 500—1000 дополнительных военнослужащих, а 100 000 и тысячи единиц техники, с сотнями самолетов и вертолетов".
Фельгенгауэр отмечает, что так называемая "Ялта 2.0" "вряд ли вообще будет иметь место, а в Сирии сравнительно маленький российский контингент окажется как на раскаленной сковородке: и потери обидные будут, и режим Асада спасти не выйдет".
Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии повстанцы пообещали Российской Федерации устроить «новый Афганистан». В частности, в рядах вооруженных групп, противостоящих официальному Дамаску, сообщили, что Россия "рискует получить посылаемых сюда солдат обратно уже в гробах".