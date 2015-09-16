США отвергли предложение Путина по новому формату борьбы с "Исламским государством"

Госсекретарь США Джон Керри во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ночь на среду, 16 сентября, подчеркнул, что США намерены действовать в составе существующей коалиции, пишет в среду Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Как отмечается, накануне представитель Белого дома Джош Эрнест оценил российскую поддержку режима президента Сирии Башара Ассада как контрпродуктивную и такую, что может привести к дестабилизации в регионе, отмечает агентство.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, который, выступая на саммите ОДКБ в Душанбе, призвал к созданию широкой коалиции для борьбы с экстремистами, Эрнест отметил, что Белый дом приветствовал бы, если бы Россия вместо подобных призывов конструктивно сотрудничала бы с антиджихадистской коалицией, созданной и возглавляемой США.

Согласно сообщению, аналогичную позицию высказали и в Госдепартаменте, где также считают, что нет никакой необходимости в создании еще одной коалиции для борьбы с ИГ.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что президент Сирии потерял легитимность, и дальнейшая поддержка его Москвой приведет лишь к еще большей изоляции России. При этом он ушел от ответа на вопрос журналистов, означают ли эти слова возможность введения новых санкций против Кремля.

Как сообщал УНИАН, Керри заявил, что продолжение поддержки Россией Асада может привести к усугублению и затягиванию конфликта.