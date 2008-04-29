Тбилиси выдвинул ультиматум Москве

Намеченные на 28 апреля российско-грузинские консультации в рамках переговоров о присоединении России к ВТО не состоялись из-за отказа грузинской стороны.

Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах Максим МЕДВЕДКОВ, передает ИТАР-ТАСС.

"Были намечены консультации по вопросам функционирования пунктов таможенного пропуска на абхазском и югоосетинском участках российско-грузинской границы, но они не состоялись", - отметил он.

Грузия "возобновит двусторонние переговоры с Грузия отказалась разговаривать оРФ о ее вступлении в ВТО только после отмены российским руководством решения от 16 апреля об установлении прямых связей с Абхазским и Цхинвальским регионами", - заявила находящаяся в Женеве замминистра экономического развития Тамар КОВЗИРИДЗЕ. Она возглавляет делегацию Грузии на переговорах с Россией о вступлении РФ в ВТО.

Следующая встреча с грузинскими коллегами, видимо, состоится 26 мая, сообщил М.МЕДВЕДКОВ.