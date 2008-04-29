Латвия модернизирует боевой флот

Военно-морские силы Латвии в течение трех лет отремонтируют двигатели на всех имеющихся кораблях, сообщает NovoNews. Стоимость работ оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов. Соответствующий контракт будет подписан с лиепайской компанией Motors grupa, которая была единственным участником проведенного латвийским флотом тендера.

Сейчас ВМС Латвии имеют в своем составе 2 штабных корабля, 4 патрульных катера, 5 минно-тральных кораблей, 5 катеров береговой охраны и 2 судна обеспечения. Техническое состояние практически всех латвийских кораблей оценивается как неудовлетворительное. Большинство из них находятся в эксплуатации более 40 лет.

Помимо ремонта двигателей на имеющихся кораблях командование ВМС Латвии в рамках программы модернизации планирует в период 2010-2012 годов пополнить боевой состав флота пятью новыми патрульными кораблями. Стоимость проекта оценивается в 85 миллионов долларов. Контракт на строительство кораблей подписан с Рижским кораблестроительным заводом.

Лента.ру