Турция нанесла авиаудары по позициям курдов на востоке страны и в Ираке

Более 90 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли в ходе авиаударов, нанесенных истребителями турецких ВВС по позициям РПК в провинции Тунджели на востоке страны, а также на севере Ирака, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

От 30 до 35 курдских боевиков были убиты в Тунджели при авиаударах, нанесенных двумя истребителями F-16 в ответ на убийство в этой провинции офицера полиции курдскими боевиками. Кроме того, турецкие истребители F-16 и F-4 атаковали цели РПК в районе Хафтанин на севере Ирака. По данным источников газеты, в ходе авиаударов по иракской территории погибли от 55 до 60 боевиков, уничтожены укрытия и склады оружия РПК.

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Подчеркивается, что обстановка в Турции резко обострилась после организованного 20 июля "Исламским государством" теракта на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла на себя РПК. Всего в течение последних двух месяцевжертвами курдских боевиков стали более 110 полицейских, военных, а также гражданских лиц.