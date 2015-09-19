НАТО способно защитить страны Балтии в случае агрессии

Комментируя журналистам сообщения СМИ о том, что могут возникнуть трудности с перемещением бронетехники по региону, он подчеркнул, что точно такие же трудности возникнут и у агрессора, сообщает Delfi.lv.

"Защищающийся старается использовать преимущества, которые дают эти вещи. Я бы сказал, что все, что ограничивает перемещение бронетехники — положительное преимущество", — указал британский генерал.

По его словам, НАТО уверено в том, что способно организовать очень эффективную оборону региона Балтии. "Ресурсы, доступные НАТО, огромны и пропорциональны размерам альянса, а также тем задачам, с которыми мы сталкиваемся в контексте коллективной защиты. В ходе разработки плана обороны не всегда делается упор на симметрию. Это не означает, что всегда одной военной единице противопоставляется такая же единица. Совсем наоборот — зачастую именно асиметричный ответ дает преимущество", — добавил генерал.

Он подчеркнул, что в распоряжении НАТО имеется много командиров, специализирующихся на защите очень разных территорий, а также имеется достаточно адекватное оснащение.

Комментируя рост военной активности России, генерал признал, что она вкладывает в свою армию огромные средства. "Следует задать вопрос — для чего это все предназначается? НАТО — альянс оборонный. Сами механизмы принятия решений в НАТО свидетельствуют о том, что альянс не может быть агрессивным и угрожающим. Наши вооруженные силы пропорциональны задачам коллективной безопасности и не более того", — утверждает он.

По словам Брэдшоу, он не хотел бы пережить новую гонку вооружений, так как у экономик стран НАТО сейчас много других вызовов. Народное хозяйство России тоже не может позволить себе новую гонку вооружений. Однако альянс будет продолжать поддерживать свои вооруженные силы на таком уровне, какой диктуют вызовы, с которыми он сталкивается, пояснил заместитель командующего высшего командования Сил союзников НАТО в Европе.

Брэдшоу прибыл в Латвию, чтобы посетить тренировки Steadfast Pyramid 2015 и Steadfast Pinnacle 2015.

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С 13 по 25 сентября в Латвийской национальной академии проходят тренировки НАТО Steadfast Pyramid 2015 и Stedfast Pinncale 2015, в которых участвуют 48 старших и высших офицеров армий странучастниц альянса, а также Финляндии и Швеции.