США разместят в Европе дюжину штурмовиков A-10 Thunderbolt II
США решили направить в Европу 12 дополнительных самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Об этом сообщает издание The Fiscal Times.
Как отмечается, самолеты будет направлено с авиабазы в штате Джорджия в Центральную и Восточную Европу. Таким образом будет происходить "непрерывный показ военной мощи США с целью сдерживания российской агрессии в регионе".
Как известно, ранее в марте США направили 10 штурмовиков А-10 с авиабазы в Аризоне в Румынию и Чехию.
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Интересно, что в США уже длительное время проходят дискуссии о необходимости списания A-10 Thunderbolt II. Такие решения, по мнению военных, позволили бы Соединенным Штатам сэкономить около $4 млрд. Взамен предлагается заменить штурмовики бомбардировщиками B-1 и F-35.