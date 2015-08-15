США разместят в Европе дюжину штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Об этом сообщает издание The Fiscal Times.

Как отмечается, самолеты будет направлено с авиабазы в штате Джорджия в Центральную и Восточную Европу. Таким образом будет происходить "непрерывный показ военной мощи США с целью сдерживания российской агрессии в регионе".

Как известно, ранее в марте США направили 10 штурмовиков А-10 с авиабазы в Аризоне в Румынию и Чехию.

Читайте такжеСША пришлют странам Балтии 12 штурмовиков Thunderbolt II

Интересно, что в США уже длительное время проходят дискуссии о необходимости списания A-10 Thunderbolt II. Такие решения, по мнению военных, позволили бы Соединенным Штатам сэкономить около $4 млрд. Взамен предлагается заменить штурмовики бомбардировщиками B-1 и F-35.