ЕС одобрил применение военной силы против контрабандистов, перевозящих мигрантов

Операции EU NAVFOR Med могут начать уже с октября, передает ZN.UA. Начальная фаза операции EU NAVFOR Med была запущена в июле, она заключалась в сборе разведывательной информации. Теперь в ЕС согласились, что настало время перейти к следующему шагу.

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Вторая фаза – это проведение "взятия на абордаж, обыска, захвата и отклонения от курса" судов, которые занимаются "контрабандой людей". Третий этап включает в себя военные действия против контрабандистов в ливийских территориальных водах с целью уничтожить их лодки и сети, прежде чем они отплывут. "Этот шаг является более спорным, учитывая растущие риски и требует минимум резолюции Совета Безопасности ООН и, в основном, согласия ливийского правительства", - говорится в сообщении. Военным кораблям сейчас разрешается преследовать лодки перевозчиков мигрантов только в международных водах.

Для операции EU NAVFOR Med в настоящее время есть четыре корабля - итальянский, британский и два немецких. Источники заявили, что, скорее всего, понадобятся еще несколько судов для расширенной миссии, которая, как ожидается, начнется в следующем месяце.

Кроме этого, как сообщает Польское радио, Венгрия полностью изолируется от наплыва мигрантов. Сегодня утром власти в Будапеште решили окончательно закрыть границу с Сербией.

Как информирует сербское телевидение RTS, закрыто также венгерское воздушное пространство в 20-километровой зоне на высоте до 1350 м вблизи границы с Сербией.

Также, приостановлено движение на дороге, соединяющей города Решке в Венгрии и Хоргош в Сербии.

Вдоль возведенного на границе заграждения из сетки и колючей проволоки, размещены дополнительные, вооруженные военные подразделения.

Венгерская полиция направляет мигрантов в пограничный пункт пропуска Хоргош-2, где пограничная служба проверяет документы и берет отпечатки пальцев.

В полночь в Венгрии начали действовать новые антимигрантские положения. Они предусматривают более суровое наказание для тех, кто нелегально прибывает на территорию страны. Согласно новому закону, нелегальное пересечение венгерской границы считается преступлением, и грозит лишением свободы до трех лет. Как сообщила венгерская полиция с утра уже задержали 16 мигрантов.