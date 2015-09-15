Сербия не будет пускать обратно беженцев, которые пересекли границу с Венгрией

Об этом заявил министр труда и социальной политики Сербии Александар Вулин агентству Tanjug, передает Украинская правда.

По его словам, беженцы, которые не сумеют перейти границу и окажутся в состоянии неопределенности, смогут вернуться в Сербию и попасть в центр временного содержания.

"Мы никого не будем насильно удерживать на нашей территории, но и не позволим другим странам насильно и незаконно отправлять кого-либо обратно в нашу страну", — пояснил министр.

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На вопрос о том,что будет с такими мигрантами, Вулин заявил, что этот вопрос выходит за рамки ответственности сербских властей.

"Если они уже на территории Венгрии, мы ожидаем от венгерского государства подобающего отношения к ним", — добавил он.

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Как сообщал УНИАН, группа мигрантов численностью около тысячи человек, которая перешла границу Сербии и Венгрии в районе поселка Реске и снова отказалась отправляться в лагерь, прорвала полицейский заслон.