ВВС Венесуэлы дважды нарушили воздушное пространство Колумбии

Об этом сообщает BBC со ссылкой на колумбийское оборонное ведомство, передает ZN.ua.

"Венесуэльские военные самолеты вошли на 2,9 км вглубь колумбийского воздушного пространства", - сообщили в Минобороны Колумбии.

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Сообщается, что потом самолеты вернулись в Венесуэлу, а затем вновь вторглись в воздушное пространство Колумбии.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился продлить закрытие границы с Колумбией на неопределенный срок и объявил режим чрезвычайного положения на 60 дней. Мера последовала за происшествием, в ходе которого контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы.