Венесуэла закрыла границу с Колумбией и объявила чрезвычайное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился продлить закрытие границы с Колумбией на неопределенный срок и объявил режим чрезвычайного положения на 60 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мера последовала за происшествием, в ходе которого контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы.

"Мы обнаруживаем страшную правду о том, как действуют преступники и вооруженные формирования. На мне лежит обязательство освободить Венесуэлу от всего этого", - цитирует агентство Мадуро.

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Ранее Венесуэла объявляла о закрытии участка границы с Колумбией в штате Тачира сроком на 72 часа.

Как сообщает агентство, эта мера позволит властям задержать неизвестных, ранивших военнослужащих, и установить контроль над соответствующим участком границы.

Агентство отмечает, что за последний год власти Венесуэлы задержали более 6 тысяч человек по подозрению в контрабанде и перехватили более 28 тонн контрабандных продуктов.