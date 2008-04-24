На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошло ЧП

В Италии на съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде произошло новое происшествие. Два каскадера, выполнявших сложный трюк - столкновение легковой машины с грузовиком - получили серьезные травмы.

Оба каскадера были доставлены в реанимационное отделение больницы города Верона в критическом состоянии, предает телеканал "Вести-24".

Ранее сообщалось, что английский каскадер Данн Фрэйз, занятый в работе над очередным фильмом бондианы – "Кван утешения" - не справился с управлением автомашиной Aston Martin и упал в озеро с 8-метровой высоты.

Каскадер, получивший травму грудной клетки, остался жив после падения автомобиля, пролетевшего около 30 метров по воздуху, в воду. Раненый был доставлен в больницу города Больцано.

РБК