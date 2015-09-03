Премьер Венгрии: мигранты - проблема Германии, а не других членов ЕС

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Мартином Шульцем в Брюсселе, передает "ЕвроПравда". Он отметил, что Венгрия будет регистрировать всех мигрантов, как того требуют европейские правила. "Никто не может покинуть Венгрию незарегистрированным. Хорошо, мы будем их регистрировать", - заявил Виктор Орбан.

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Кроме этого Виктор Орбан отметил, что Венгрия делает все для выполнения европейских правил защиты границы и готовит пакет мер, который должен помочь бороться с миграционным кризисом. "Венгры и все европейцы напуганы, потому что европейские лидеры не контролируют ситуацию", - заявил он.

"Я прибыл сюда (в Брюссель - ред.), чтобы проинформировать президента (Шульца- ред.), что мы делаем все от нас зависящее, чтобы выполнять правила по защите внешней границы ЕС. Венгерский парламент подготовил пакет мер, мы построили физический барьер. С 15 сентября и Венгрия и Европа будут жить в условиях новой ситуации", - сказал Виктор Орбан.

По его словам, он не обещает улучшения ситуации на следующее утро, однако постепенно ситуация будет под контролем. "Вместо критиковать нас, просто позвольте нам делать свою работу", - заявил венгерский премьер.

"Это проблема не европейская, а немецкая. Никто не хочет оставаться в Венгрии. Для тех, кто хочет остаться в Венгрии, нет препятствий. Но никто не хочет оставаться в Венгрии, Польше, Словакии или Эстонии. Всех хотят в Германию. Наша работа только их регистрировать", - объяснил он.

Однако он отметил, что моральным долгом европейских лидеров было бы не давать мигрантам лишних надежд на то, что в странах ЕС их ждет хорошая жизнь, и отметил, что существует много стран вне Евросоюза, которые являются безопасными.

Ранее Виктор Орбан обвинил Европу в провале миграционной политики и предупредил о возможности "взрыва" по всему Евросоюзу из-за кризиса.