Назарбаев назначил свою дочь вице-премьером

Дарига Назарбаева, старшая дочь президента Казахстана, стала заместителем премьер-министра страны. Соответствующий указ 11 сентября подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

До этого назначения Дарига Назарбаева была вице-спикером Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, сообщает Радио Свобода.

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52-летняя Назарбаева была депутатом с 2004 года. Она длительное время была замужем за казахстанским бизнесменом, политиком и дипломатом Рахатом Алиевым, пока он не переехал в Европу. Они развелись в 2007 году.

Алиев, который был признан виновным в похищении и убийстве двух банкиров в Казахстане и приговорен к 40 годам тюрьмы, был арестован в Австрии летом прошлого года. Однако Австрия отказала в просьбе об экстрадиции в Казахстан за неуважение к правам человека в этой постсоветской стране. Алиев считал свое преследование в Казахстане политически мотивированным.

Алиева нашли мертвым в феврале этого года в австрийськой тюрьме, где он ожидал суда по обвинениям уголовного характера в Казахстане.