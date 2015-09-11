Назарбаев назначил свою дочь вице-премьером
52-летняя Назарбаева была депутатом с 2004 года.
Дарига Назарбаева, старшая дочь президента Казахстана, стала заместителем премьер-министра страны. Соответствующий указ 11 сентября подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
До этого назначения Дарига Назарбаева была вице-спикером Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, сообщает Радио Свобода.
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52-летняя Назарбаева была депутатом с 2004 года. Она длительное время была замужем за казахстанским бизнесменом, политиком и дипломатом Рахатом Алиевым, пока он не переехал в Европу. Они развелись в 2007 году.
Алиев, который был признан виновным в похищении и убийстве двух банкиров в Казахстане и приговорен к 40 годам тюрьмы, был арестован в Австрии летом прошлого года. Однако Австрия отказала в просьбе об экстрадиции в Казахстан за неуважение к правам человека в этой постсоветской стране. Алиев считал свое преследование в Казахстане политически мотивированным.
Алиева нашли мертвым в феврале этого года в австрийськой тюрьме, где он ожидал суда по обвинениям уголовного характера в Казахстане.