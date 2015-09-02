В паспортах жителей Казахстана появятся цитаты президента Назарбаева

16:02, 02 сентября 2015
Мир
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В паспорта жителей Казахстана впишут цитаты президента Нурсултана Назарбаева. 

Соответствующая норма регулируется законом / УНИАН

 

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Соответствующая норма включена в законопроект о внесении изменений в закон, определяющий нормы документов, удостоверяющих личность.

«Документ предусматривает внесение изменений в закон «О документах, удостоверяющих личность» в части включения в паспорт гражданина республики слов первого президента, лидера нации о независимости», - заявил в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Рахмет Мукашев.

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Кроме того, по словам депутата, в законопроекте содержится положение, согласно которому при получении паспорта гражданин будет обязан принести присягу.

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