В паспортах жителей Казахстана появятся цитаты президента Назарбаева
16:02, 02 сентября 2015Мир
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В паспорта жителей Казахстана впишут цитаты президента Нурсултана Назарбаева.
Соответствующая норма регулируется законом / УНИАН
Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Соответствующая норма включена в законопроект о внесении изменений в закон, определяющий нормы документов, удостоверяющих личность.
«Документ предусматривает внесение изменений в закон «О документах, удостоверяющих личность» в части включения в паспорт гражданина республики слов первого президента, лидера нации о независимости», - заявил в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Рахмет Мукашев.
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Кроме того, по словам депутата, в законопроекте содержится положение, согласно которому при получении паспорта гражданин будет обязан принести присягу.
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