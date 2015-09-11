США нашли компанию-разработчика ракетных двигателей на замену российским

Новые ракетные двигатели ВЕ-4 будут использоваться в системе запуска следующего поколения Vulcan, передает ZN.UA со ссылкой на сайт Blue Origin.

Отмечается, что новые ракетные двигатели ВЕ-4 будут использоваться в системе запуска следующего поколения Vulcan.

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"Двигатель ВЕ-4 является наиболее быстрым путем к производимой в США альтернативе российскому РД-180. Его разработка идет по расписанию, которое предполагает достижение готовности к полету в 2017 году и первый полет в 2019 году", - говорят в Blue Origin.

В начале июня ВВС США официально объявили конкурс на создание ракетных двигателей для замены российских РД-180. Подчеркивалась "срочная необходимость" прекратить использовать российские ракетные двигатели для запусков военных и разведывательных спутников.