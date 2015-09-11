Сенат США сорвал блокировку ядерного соглашения с Ираном

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Во время процедурного голосования вынесение резолюции о блокировке сделки с Ираном поддержали 58 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов, против высказались 42 сенатора.

Все проголосовавшие против входят во фракцию Демократической партии или являются независимыми сенаторами, которые традиционно поддерживают демократов.

В распространенном Белым домом заявлении президент США Барак Обама назвал итоги голосования победой дипломатии и международной безопасности.

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Ранее УНИАН сообщал, что руководство Палаты представителей Конгресса США решило отложить дебаты и голосование по проекту резолюции, отвергающей соглашение по ядерной программе Ирана. Решение было принято, поскольку противники сделки с исламской республикой не набирали в обеих палатах Конгресса достаточного числа голосов, чтобы преодолеть вето, которое президент Барак Обама может наложить на их резолюцию.