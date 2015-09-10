В Конгрессе США отложено голосование по резолюции, отвергающей соглашение с Ираном

Об этом сообщил в среду журналистам лидер республиканского большинства Кевин Маккарти после закрытого совещания, на котором рассматривался запасной план действий противников сделки с исламской республикой, передает ТАСС.

В настоящее время они не набирают в обеих палатах Конгресса достаточного числа голосов, чтобы преодолеть вето, которое президент Барак Обама может наложить на их резолюцию.

В связи с этим республиканцы решили подготовить три других документа, также направленных на срыв договоренности, заключенной между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

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По словам Маккарти, новые законопроекты предусматривают "продолжение дискуссий в Конгрессе США по соглашению с ИРИ, запрет на отмену антииранских санкций и голосование в поддержку ядерной сделки", которое заведомо обречено на провал.

В Палате представителей противники договоренности с Тегераном располагают достаточно прочными позициями, в то время как в Сенате 42 законодателя из 100 выступили в поддержку этого документа. Это означает, что резолюция, подготовленная республиканцами, не только не наберет там квалифицированного большинства в две трети голосов, но и, возможно, вообще не будет поставлена на голосование.

Чтобы обсудить и принять окончательное решение по поводу соглашения с Ираном у Конгресса США остается ровно неделя. Срок в 60 дней, который американские законодатели отвели себе, чтобы изучить ядерную сделку с Исламской Республикой, истекает 17 сентября.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США представлена резолюция о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе. "Председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Эд Ройс представил проект, который предотвращает внедрение администрацией Обамы соглашения с Ираном", говорится в сообщении.