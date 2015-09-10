Боевики "Исламского государства" потребовали выкуп за двух заложников из Норвегии и Китая

Как передает русская служба ВВС, фотографии двух заложников в среду были опубликованы в новом номере пропагандистского журнала джихадистов "Исламского государства" "Дабик" (Dabiq).

В журнале на последних страницах размещены фотографии двух мужчин, одетых в желтые робы. Фото сопровождается подписью "на продажу".

Премьер Норвегии Эрна Солберг на пресс-конференции в среду подтвердила, что джихадисты удерживают в заложниках норвежца. По ее словам, все свидетельствует о том, что ее соотечественник находится в плену у "Исламского государства". Со слов Солберг, мужчина был похищен боевиками в январе.

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"Похитители выдвинули ряд требований, они просят большую денежную сумму в качестве выкупа", - сообщила премьер Норвегии. Она подчеркнула, что Норвегия не выплачивает выкуп и не намерена поддаваться давлению "террористов и преступников."

В публикации похитители не указали ни сумму, которую они хотят получить за заложников, ни время, до которого они могут быть выкуплены.

Пекин пока не прокомментировал сообщение джихадистов о заложнике из КНР.