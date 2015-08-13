В Интернете появился "расстрельный список" ИГИЛ

Список разместила в интернете группа хакеров, утверждающая, что у нее есть прямая связь с ИГ. Полный перечень содержит около 1500 фамилий. Джихадисты призывают к нападениям на этих людей, сообщает Росбалт.

Один из австралийских должностных лиц, значащихся в списке, — парламентарий. Всего в нем числятся не менее восьми австралийцев и чиновники минобороны США, борющиеся с активной в Сирии и Ираке группировкой.

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Министр юстиции Австралии Майкл Кинан пообещал, что его ведомство сделает все возможное, чтобы обезопасить людей, чьи имена, телефоны, пароли и домашние адреса появились в Сети.