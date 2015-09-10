В США Немцова посмертно наградили Премией свободы

Церемония состоялась в вашингтонском Международном республиканском институте, передает РИА Новости.

За Немцова, который был убит в феврале нынешнего года, ее получал давний друг и соратник политика — заместитель председателя Партии народной свободы, журналист Владимир Кара-Мурза-младший. Вручал награду влиятельный сенатор Джон Маккейн, являющийся председателем совета директоров института.

По словам Кара-Мурзы, "Немцов был "белой вороной" в политике: всегда говорил то, что думал, и делал то, что говорил".

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Лауреатами престижной награды в нынешнем году также стали спикер палаты представителей конгресса США Джон Бейнер и предприниматель и меценат из Судана Мо Ибрагим.

Премия свободы вручается в США Международным республиканским институтом ежегодно с 1995 года. Ее лауреатами становятся люди, внесшие значительный вклад в развитие свободы и демократии в мире. Среди тех, кто в разные годы был удостоен награды — президент США Рональд Рейган, лидер оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи, советский диссидент Натан Щаранский, президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф, Папа Иоанн Павел II (посмертно).