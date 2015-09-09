Власти США намереваются увеличить прием сирийских беженцев

"Думаю разумно ожидать и предполагать, что будет дополнительный прием в следующем (финансовом -ред.) году", – представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает "Голос Америки".

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Американские чиновники сообщают, что число сирийских беженцев, переселившихся в США с начала гражданской войны в стране, до конца сентября вырастет примерно до 1800.

Всего США приняли у себя около 70 тыс. беженцев со всего мира в этом году.

Говоря о реакции США на ситуацию с сирийскими беженцами, Джон Кирби сказал, что их размещение – это лишь одно направление работы. "Жителям этого региона нужен дом. Большинство из них хочет вернуться домой", – пояснил он, добавив, что, прежде всего, Сирии нужен политический переходный процесс.

США выделили более $4 млрд для помощи людям, пострадавшим от гражданской войны в Сирии, а также около $25 млн для помощи переселяющимся в Европу беженцам. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что работа США по оказанию помощи странам, на которых легло основное бремя, "не является чем-то новым". "Но судя по всему, ситуация ухудшается", – сказал Джон Эрнест, пояснив, что по этой причине США будут изучать возможность принятия дополнительных мер.