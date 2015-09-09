В Сирии заявили об увеличении числа российских военных экспертов
14:24, 09 сентября 2015Мир
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Сирийские военные подтвердили увеличение числа российских военных экспертов, работающих в стране.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Российские эксперты всегда присутствуют, но за последний год их стало больше», - заявил представитель сирийских вооруженных сил.
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Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.
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