Венесуэла готова принять 20 тысяч сирийских беженцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова принять 20 тысяч беженцев из Сирии, сообщает РИА-Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

"Я отдал распоряжение министру иностранных дел (Делси Родригесу) встретиться с сирийским сообществом, так как Венесуэла примет 20 тысяч их соотечественников. Я хочу, чтобы 20 тысяч сирийских семей приехали к нам на родину, в Венесуэлу", — заявил президент.

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На территори Евросоюза в течении 2015 года мигрировало около 350 тысяч беженцев с Ближнего Востока. Большинство из них - жители сирийских городов, охваченные военными действиями.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что когда Украина станет частью Европейского Союза, она должна будет выражать солидарность в вопросе приема беженцев, если в этом будет необходимость. "Не сейчас, но в будущем"