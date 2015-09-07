Климкин: В будущем Киев должен быть готов проявить солидарность со странами ЕС в помощи беженцам

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу, передает Гордон.

"На данный момент сирийские беженцы или другие беженцы не направляют свои шаги в Украину. Они тоже понимают ситуацию, и они понимают, что мы боремся с российской агрессией. Но этот вопрос, безусловно, может встать и для нас", — сказал министр.

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Он подчеркнул, что когда Украина станет частью Европейского Союза, она должна будет выражать солидарность в вопросе приема беженцев, если в этом будет необходимость. "Не сейчас, но в будущем", — подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что миграционный кризис, с которым столкнулся ЕС, продлится еще долго. При этом она отметила, что чем быстрее ЕС воспримет это психологически и политически, тем быстрее сможет найти эффективное решение.

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Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока и Африки являются проблемой Германии, а не остальных стран Евросоюза. При этом он отметил, что Венгрия будет регистрировать всех мигрантов, как того требуют европейские правила.